Scomparso a Ventotene Ugo Gargiulo, una delle memorie storiche dell'isola

E’ scomparso a Ventotene, all’età di 92 anni, Ugo Gargiulo, una delle ultime memorie storiche dell’isola. Popolarissimo commerciante, titolare, insieme con la moglie Rita, per quasi mezzo secolo, dell’esercizio nella centralissima Piazza Castello, una tra le botteghe di riferimento e tra le più conosciute dagli abitanti dell’isola, nella sua vita ha fatto tanti lavori emigrando anche in Svizzera negli anni ‘50 a cercare fortuna per poi fare ritorno nell’arcipelago ponziano. Una persona sempre disponibile con tutti, aveva sette fratelli, era prodigo di consigli per tutti e aveva vissuto anche il confino politico. Negli anni ‘80 la Guardia di Finanza trovò un Dolia di circa 2.000 litri e Gargiulo fu, con il suo inseparabile amico Giuseppe Verde (fratello dell’ex sindaco Beniamino), tra i primi a recuperare dalle acque il recipiente in terracotta e riportarlo in municipio, dov’è tuttora conservato nella sala principale del museo.

Un’anima popolare, battagliero per il suo paese, molto attento alla raccolta differenziata. Considerato una mente lucidissima e sempre pieno di aneddoti sulla Ventotene di una volta, la sua è stata una grande perdita per la comunità isolana, da sempre legata a lui e alle sue vecchie tradizioni da tramandare alle giovani generazioni. I funerali si sono svolti, con commossa partecipazione, nella chiesa di Santa Candida.