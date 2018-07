Scherma, il sogno americano di Arianna Pappone. Tra laurea e Tokyo 2020

di Giovanni Del Giaccio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCONTRO «A una certa devi anche decidere quali sono le priorità...» Lo slang è quello della sua età, le idee chiare quelle di una ragazza che di fronte alla grande occasione non si tira indietro. Arianna Pappone, 19 anni, talento della scherma, lascia Latina, l'Italia e l'Esercito per la quale da alcuni mesi è tesserata e si trasferisce negli Stati Uniti. Ha detto sì alla proposta della St. John's university di New York, studierà Economia, al corso Global development e...