Scauri, concerto di clarinetti e Apeteatro itinerante per la festa dell'Immacolata

Domenica 5 Settembre 2021, 19:10

Nell’ambito dei feetggiamenti patronali in onore di Maria Santissima dell’Immacolata, questa sera alle 20.15 si terrà, nella chiesa dell’Immacolata di Scauri, un concerto del Blue Clarinets Ensemble, il quintetto di clarinetti composto da Massimo Buonocore, Roberto Santiano, Alessandro Petti, Claudio Ripa e Carmine Roberto Scura. La formazione musicale - che ha all’attivo, anche a livello individuale, importanti collaborazioni con le migliori orchestre e teatri italiani - propone un repertorio variegato comprendente autori classici, passando per sonorità e armonie jazz, fino ad arrivare al genere klezmer e alla musica tradizionale, folkloristica e popolare. Sempre nel quadro della festa patronale, martedì alle 20.30 è in programma al campo parrocchiale di Scauri vecchia l’ultimo appuntamento con Apeteatro, con cui il Collettivo Bertolt Brecht di Formia ha scelto di trasformare l'Ape in un piccolo teatro itinerante pieno di musica, colori e avventure del burattino più popolare e più legato ai sorrisi dei bambini: Pinocchio. L'Ape Teatro Brecht annuncia il suo arrivo tra le strade e i quartieri, col suo carico di musicisti e burattinai e nelle sue soste si trasforma in un vero e proprio teatrino per raccontare le avventure dell'immortale Pinocchio. E mercoledì 9 settembre alle 19, al campo Don Pecorini il cardinale Feroci, parroco-rettore del Santuario della Madonna del Divino Amore a Castel di Leva (Roma) e dal 1995 cappellano di Sua Santità, terrà, al campo Don Pecorini, la concelebrazione eucaristica per la solennità di Maria.