Santissima Annunziata, le campane restaurate suonano di nuovo

Lunedì 1 Novembre 2021, 05:02 - Ultimo aggiornamento: 12:15

A darne l'annuncio sono stati i sacerdoti sulla pagina Facebook della Parrocchia Santissima Annunziata di Sabaudia. I fedeli hanno avuto modo di apprezzarne il suono. Le campane rifan din don dan si legge nel post - Dopo tanti anni di silenzio, le campane della nostra parrocchia hanno ricominciato a diffondere il loro suono in tutta la città. Ad aprile erano iniziati i lavori di restauro del campanile grazie ad un finanziamento del Ministero dei Beni Culturali e i sacerdoti hanno deciso di provare a chiedere anche il ripristino delle campane. Grazie alla sensibilità del direttore dei lavori ci sono riusciti.

«Dallo scorso 12 ottobre il concerto in Fa diesis, Sol, La diesis e Do ha ripreso a suonare dall'alto dei 46 metri raccontano i religiosi della Santissima Annunziata - Le 4 campane originarie hanno anche un interesse storico, perché portano impresse frasi della propaganda che venne utilizzata per la bonifica dell'Agro Pontino». Sulla campana dell'Annunziata è impressa l'immagine dell'Arcangelo Gabriele che si presenta a Maria e reca la scritta: Dalla terra restituita all'umano lavoro, inni di grazia e di gloria si levano verso Dio. La campana dei Bonificatori reca l'effige della croce e la scritta: Lo stesso bronzo che tuonò in battaglia chiama ora a raccolta i vittoriosi della nuova guerra. Sulla campana della Pietà è riportato un uomo morente soccorso da un angelo e su di essa si legge: Dalla fede in Dio gli uomini di buona volontà hanno tratto la forza a redimere la terra, fonte di ogni ricchezza e benessere. Infine, sulla campana della Vittoria c'è lo stemma che la rappresenta con gli angeli che la coronano. Nel frattempo proseguono le opere di restauro e conservazione del battistero e del mosaico dell'Annunziata.

E.Pie.

