Sabaudia: parcheggiatore aggredito e rapinato sul lago di Paola, finisce in ospedale

Due persone hanno aggredito, nel pomeriggio di oggi, attorno alle 16, il dipendente che si occupava del parcheggio di scambio ubicato nella proprietà Scalfati, all'interno dell'azienda Vallicola, sul lago di Paola, nella zona di Torre Paola, a Sabaudia. Gli aggressori hanno malmenato l'uomo colpendolo violentemente al volto e gli hanno sottratto il denaro che aveva con sè. Poi sono fuggiti. Al momento della rapina indossavano una felpa con cappuccio, uno era vestito di chiaro e l'altro di scuro. Pare siano fuggiti attraverso la duna e avrebbero raggiunto la strada sbucando all'altezza del chiosco Torre Paola. Per il parcheggiatore si è reso necessario prima il trasporto al pronto soccorso e di seguito il trasferimento all'ospedale "Goretti" di Latina dove è stato sottoposto a tac per verificare l'entità delle lesioni. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Sabaudia ai quali sono affidate le indagini per risalire ai due responsabili della rapina con pestaggio.

