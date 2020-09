Sabaudia: la protezione civile comunale trova innesco di un incendio

L'allarme è scattato attorno alle 14. I volontari della protezione civile comunale di Sabaudia si sono recati a Campo Faiano, vicino Borgo Vodice per lo spegnimento di un incendio che stava interessando un campo e si era esteso ad un canale e si stava avvicinando pericolosamente alle abitazioni. Due ore di lavoro sono state necessarie per domare le fiamme. I volontari, coordinati da Mimmo Terranova, hanno inoltre rinvenuto l'innesco dal quale è partito l'incendio di cui è certa quindi la natura dolosa. Hanno trovato un pezzo di zampirone al quale era stato dato fuoco. Il tempo di rientrare in base ed è di nuovo scattato l'allarme per un nuovo incendio in un campo limitrofo. Probabilmente un incendio doloso anche questo. © RIPRODUZIONE RISERVATA