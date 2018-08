Sabaudia: due incendi a Selvapiana e Molella, brucia la vegetazione del Parco

di Ebe Pierini

Due incendi, quasi in contemporanea, a breve distanza l’uno dall’altro. È accaduto oggi , a Sabaudia, attorno alle 13.45. Le fiamme hanno interessato una vasta porzione di bosco in via Selvapiana, nella zona del Parco nazionale del Circeo. Un rogo ha interessato anche la vegetazione retrostante il Picchio rosso a Molella. Sul posto, una volta scattato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri forestali della stazione Parco di Sabaudia, i Vigili del Fuoco, il gruppo comunale di Protezione Civile e il gruppo “Petrucci”.



Più grave la situazione a Selva Piana dove le fiamme hanno interessato un territorio più vasto. Il pronto intervento del personale giunto sul posto ha scongiurato che il fuoco potesse estendersi ulteriormente. Probabilmente si tratta di due incendi di natura dolosa.

Venerdì 10 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:08



