Sabaudia e Formia, i parroci portano la benedizione delle palme per le vie della città

Scortato dai mezzi della protezione civile comunale il parroco della Parrocchia Santissima Annunziata di Sabaudia , don Massimo Castagna , questa mattina ha portato la benedizione della domenica delle palme in giro per tutta la città. Con indosso la mascherina, un microfono in mano, accompagnato da una croce e dall’ulivo ha coinvolto i cittadini che si sono affacciati alle finestre in una preghiera corale. Poi, sempre accompagnato dai volontari in auto, si è spostato anche nelle zone più periferiche invitando alla preghiera con un altoparlante. In moltissimi hanno apprezzato il gesto del parroco dato che oggi non è stato possibile recarsi in chiesta per la tradizionale messa delle palme per via delle restrizioni dettate dall’emergenza coronavirus. “Ci siamo sentiti molto soli” ha commentato una signora su Facebook. “È stato bello, emozionante e commovente” ha aggiunto un’altra persona. Un gesto che ha portato un po’ di serenità nel cuore dei fedeli che stanno vivendo questi giorni con apprensione e timore.

A FORMIA E GAETA

In una Formia deserta e con le chiese tutte chiuse per le disposizioni connesse all’emergenza da Covid-19, il parroco della Chiesa del Cuore Immacolato di Maria al Villaggio Don Bosco, don Mariano Salpinone , ha attraversato ieri mattina, in piedi e con i paramenti sacri su un camioncino guidato da un immigrato, le vie dei quartieri San Pietro, San Giulio, Acqualonga e Acquatraversa, benedicendo le palme che gli abitanti degli stessi quartieri, attirati dalla musica religiosa che proveniva dal camioncino, hanno mostrato dai balconi e dalle finestre dei loro appartamenti. In quindi quartieri e frazioni di Formia, inoltre, l’amministrazione comunale ha distribuito 15 composizioni di palme benedette, rilegate con un nastro che richiamava la nostra bandiera. “Un gesto simbolico ad unire la città - ha sottolineato il sindaco Paola Villa – in una insolita domenica delle Palme”. A Gaeta, poi, l’Arcivescovo Luigi Vari ha celebrato ieri mattina la messa in diretta dalla Cattedrale di Sant’Erasmo e due giorni prima ha benedetto e pregato per i defunti nel cimitero comunale di via Garibaldi.

Ultimo aggiornamento: 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA