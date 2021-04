Pasqua, consegnate a Sabaudia 50 pastiere a famiglie in difficoltà. L'idea della titolare di un B&B

Sono state consegnate questa mattina le ultime pastiere donate, in vista della Pasqua, alle famiglie più bisognose di Sabaudia. A confezionarle è stata la signora Laura Paoloni Serafini che da oltre una settimana impasta e cuoce dolci da regalare a chi non si può permettere di acquistarli in un momento di particolare contingenza come quello che stiamo vivendo. Ne ha preparate oltre una cinquantina che ha poi confezionato con un grazioso nastro e con il suo affettuoso augurio. Sulla confezione anche un biglietto con gli ingredienti utilizzati. Oggi i volontari della protezione civile comunale di Sabaudia e la Croce Rossa hanno provveduto a ritirare le pastiere e a consegnarle ad alcune famiglie in difficoltà della città pontina. Ci sono state anche alcune persone che quando hanno ricevuto il dono si sono commosse. Un pensiero davvero dolce quello di Laura che ha lavorato per una settimana per sfornare pastiere. L’idea gli è nata quando una vicina di casa le ha regalato un bel po’ di uova. Allora ha comprato il grano, ricotta, farina e zucchero e ha cominciato ad impastare. Un periodo difficile anche per lei che gestisce un agriturismo a Sabaudia e che per il momento è chiuso. Laura non è nuova ad iniziative di questo tipo. Dallo scorso anno ha confezionato oltre 30.000 mascherine in tnt che ha distribuito a tutti coloro che non riuscivano a reperirle e quando, dopo il lockdown, i negozi di Sabaudia e Pontinia hanno riaperto, ha portato un omaggio floreale ai negozianti. Ora ha portato un po’ di dolcezza nelle case di chi sta attraversando un momento difficile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA