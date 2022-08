Ponza, Rod Stewart si presenta al concerto di Bobby Solo ma niente selfie con i fans

Sembrava una serata come altre sull’isola di Ponza, gente in giro, feste e un concerto in piazza. A esibirsi Bobby Solo. La sorpresa è arrivata durante le prove quando è spuntato niente meno che Rod Stewart.

La 77enne rock star si è avvicinata al palco, ha salutato Bobby Solo con il quale ha collaborato in passato, ma non ha voluto concedersi ai tanti, tantissimi tentativi di selfie dei molti presenti. Anche perché avrebbe dovuto rimanere lì per ore.

Stewart, che è arrivato sull'isola a bordo del suo lussuoso yacht, attraccato al porto, ha quindi cenato in un ristorante in compagnia delle immancabili guardie del corpo, il marinaio che lo ha accompagnato a terra e altre due persone, probabilmente familiari.

Poi, una volta finita la cena, Rod Stewart si è dileguato nella notte tornando a bordo del lussuoso panfilo.