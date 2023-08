Lugnano in Teverina, balla con Le vibrazioni summer tour 2023. Bobby Solo, sulla piazza del ferragosto amerino

LUGNANO IN TEVERINA Ferragosto in piazza sulle note de Le vibrazioni. Questo il programma messo in campo da comune e pro Loco per celebrare l'estate lugnanese. La sera del 15 alle 21,30 il palco del parco degli ulivi sarà tappa del Le vibrazioni summer tour.

Ad Amelia invece toccherà a Bobby Solo far ballare piazza XXI settembre. L'appuntamento è alle 21,30.

Un evento durante il quale il cantautore romano interpreterà alcuni dei grandi successi che hanno costellato la sua carriera.

Per tutta la durata dell'evento street food lungo viale dei giardini.