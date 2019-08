Rock internazionale a Priverno con Burns, Golinelli e Hunt: il trio di Vasco Rossi

Sarà l'esplosione del rock internazionale questa sera a Priverno, presso il piazzale XX Settembre (Porta Romana) con il mitico trio dei musicisti di Vasco Rossi in azione per l'apertura ufficiale del tour 2019 in Italia. Il californiano Stef Burn, l'italiano Claudio Golinelli, detto il "Gallo", e il floridiano Will Hunt degli "Evanescence", daranno vita ad uno dei concerti memorabili che la città. Per il batterista Willi Hunt, già dei "Nirvanna", è un ritorno: proprio un mese fa ha fatto il pienone nella piazza centrale con un concerto mozzafiato.



Patrocinato dal comune per la direzione artistica della "You event", lo spettacolo è a ingresso gratuito. Altri 40 artisti si esibiranno anche domani e dopodomani nella piazze e strade del centro storico cittadino.

