Roccasecca dei Volsci, caccia con mezzi vietati: denunciato un uomo di Sonnino

I carabinieri forestali della stazione di Priverno, coordinati dal maresciallo Marco Maggi, in un'operazione finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio venatorio, hanno bloccato in territorio di Roccasecca dei Volsci un cacciatore di Sonnino sorpreso ad esercitare la caccia con mezzi vietati dalla legge 157/92.Il fatto si è verificato nella bellissima località della "Selva" dove i militari hanno sorpreso il cacciatore che, per attirare la selvaggina, utilizzava un richiamo acustico con mezzo elettromagnetico. I militari hanno sequestrato il fucile da caccia con una canna del calibro 12, oltre alle cartucce caricate con il "piombo spezzato", nonchè il mezzo acustico usato per il richiamare la selvaggina. Dopo le contestazioni di rito l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per violazione della legge in materia di caccia e relative disposizioni attualmente vigenti.