Rifiuti, il Tar accoglie ricorso Rida: «La Regione individui siti discariche entro 180 giorni»

Il Tar di latina ha accolto il ricorso proposto da R.I.D.A. Ambiente S.r.l., la società che gestisce un impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti ad Aprilia e ordinato alla Regione Lazio «di individuare, entro il termine di 180 giorni dal deposito della presente decisione, la "rete integrata e adeguata" di impianti di smaltimento rifiuti di impianti in ambito regionale in ambito regionale», condannandola «al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2000» si legge nella sentenza del presidente di Salvatore Mezzacapo, e dei consiglieri Mariangela Caminiti e Lucia Gizzi.«Rida aveva, in passato, chiesto più volte alla competente Regione Lazio di individuare la “rete integrata e adeguata” di impianti per la gestione dei rifiuti necessari a conseguire l’obiettivo dell’autosufficienza su scala regionale, ivi inclusi gli impianti di smaltimento, prescritta dalla normativa europea e nazionale, presso cui poter soddisfare il pur modesto (ma allo stato della tecnica non ulteriormente riducibile) fabbisogno di smaltimento», ma a fronte del silenzio dell'ente aveva chiesto l'intervento del Tar e questa mattina ha ottenuto ragione.