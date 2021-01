Getta rifiuti vicino al contenitore delle deiezioni canine, donna multata a Fondi

Aveva "approfittato" dei contenitori delle deiezioni canine per lasciare diverse buste di rifiuti e una cassetta di cartone contenente altri scarti, ma è stata sorpresa e multata dagli agenti della polizia locale di Fondi. La vicenda si è verificata in zona Spinete e la signora dovrà pagare una sanzione di 150 euro per aver conferito in contenitori non idonei.

«In una città che separa correttamente l'83,93% dei rifiuti, purtroppo, ancora oggi qualcuno cerca di gettare cumuli di immondizia indifferenziata nei contenitori per le deiezioni canine» - si legge in una nota diffusa dal Comune. ll comandante della polizia locale Giuseppe Acquaro ha ricordato che continueranno i controlli anche per prevenire il fenomeno della mancata raccolta delle feci di animali domestici.

«Sembra un'infrazione secondaria – spiega – ma è un fenomeno tanto diffuso quanto odiato dalla comunità con moltissime segnalazioni ogni mese che si sommano a quelle relative all'abbandono di rifiuti nelle campagne. In entrambi i casi i controlli, che vengono svolti anche con l'ausilio delle numerose fototrappole disseminate sul territorio, saranno costanti e stringenti».

Il verbale per la mancata raccolta delle deiezioni ammonta a 50 euro. La multa per chi conferisce scarti in contenitori inidonei è di 150 euro; si sale, con ripercussioni anche penali, nei casi più gravi di abbandono di ingenti quantità di rifiuti nell'ambiente.

«La nostra città non può più tollerare simili comportamenti – commenta il sindaco Beniamino Maschietto – non ci resta altra strada che quella della linea dura».

«Abbiamo subito provveduto a far raccogliere i rifiuti indifferenziati – aggiunge l'assessore Fabrizio Macaro – ma questi comportamenti non possono più essere accettati, nelle campagne come nel centro urbano».

