Un assessore riconfermato e cinque nuove proposte di cui due donne del tutto inedite nel panorama politico locale: è all'insegna della continuità ma con qualche nota di innovazione la giunta del neoeletto sindaco di Fondi Beniamino Maschietto.

La squadra è stata ufficializzata ieri nel corso del primo Consiglio comunale dopo una lunghissima gestazione.

La scelta, alla fine, è ricaduta su Stefania Stravato e Claudio Spagnardi di Forza Italia, Sonia Notarberardino di Litorale e Sviluppo fondano, Antonio Ciccarelli di Democrazia Cristiana, Fabrizio Macaro di IoSi e Santina Trani che non era candidata ma è espressione della civica Noi per Fondi. Il ruolo di vice sindaco è stato invece affidato a Vincenzo Carnevale il quale ha lasciato l'equivalente incarico in Provincia.

Le tre nomine azzurre hanno aperto le porte del Consiglio a Elisa Carnevale, Raffaele Gagliardi e Vincenzo Mattei.

Grande soddisfazione è stata espressa da Claudio Spagnardi, assessore uscente premiato da Forza Italia per l'ottimo lavoro svolto durante gli ultimi cinque anni.

Anche Stefania Stravato, con i suoi 850 voti, proviene dal partito del senatore Claudio Fazzone: si tratta di un volto noto della politica ma del tutto nuovo in giunta.

Stesso discorso per Fabrizio Macaro, eletto nella civica fondata dall'ex sindaco ed eurodeputato Salvatore De Meo: dopo aver fatto un passo indietro nella precedente amministrazione per lasciare spazio alla compagna di partito Daniela De Bonis, ex assessore al bilancio, questa volta avrà un ruolo da protagonista nella vita amministrativa della città. Con le dimissioni di Macaro si è liberato un posto in Consiglio per la giovanissima Jessica Di Trocchio, classe 1996 e una storia politica ancora tutta da scrivere. Sergio Di Manno, il più votato della civica, è stato invece nominato capogruppo.

Per la prima volta dopo moltissimi anni torna in giunta Democrazia Cristiana: oltre all'assessore Antonio Ciccarelli, il partito conta anche un consigliere, Fabio Iannone, espressione dell'elettorato della contrada di Curtignano.

Colpo di scena per quanto riguarda le quote rose. Affinché ogni sesso fosse rappresentato in una percentuale minima del 40 per cento, Litorale e Sviluppo Fondano e Noi per Fondi hanno infatti proposto due donne.

Nel primo caso la scelta è ricaduta su Sonia Notarberardino che, entrata in politica dopo aver sconfitto il più temibile dei mali, ha commosso tutti con il suo discorso di insediamento.

A completare la squadra Santina Trani: quota rosa in rappresentanza della civica “Noi per Fondi”. Classe 1973, ragioniera, madre di due figli e moglie del consigliere eletto con lo stesso simbolo Arcangelo Peppe: l'assessora rappresenta un'autentica sorpresa dato che non era candidata e fino a poche settimane fa non immaginava neppure l'importante incarico che le sarebbe stato offerto.

Nessuna anticipazione per quanto riguarda le deleghe che saranno assegnate nei prossimi giorni.

