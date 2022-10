Riccardo Molinari, schianto in moto contro un cavallo: morto a 35 anni, lascia moglie e figlia di 5 anni

Un sabato sera come tanti altri si è trasformato, in un attimo, in tragedia a Sezze. Vittima un uomo, di 35 anni, Riccardo Molinari, anche se tutti lo conoscevano con il suo secondo nome, Pasquale. In sella alla sua moto stava facendo ritorno a casa quando si è schiantato contro un cavallo.

L'incidente alle 3 di notte

L'operatore socio sanitario lavorava alla casa della salute, la scorsa notte stava tornando a casa quando, intorno alle 3 in via Scopiccio, nella conca di Suso, ha urtato violentemente l’animale che era scappato dal proprio recinto. Uno scontro violentissimo che ha immediatamente richiamato in strada gli abitanti della zona. Celere anche l’arrivo dei soccorsi, ambulanza e auto medica del 118, ma per lui non c’era nulla da fare. L'uomo è morto sul colpo.

Lascia moglie e figlia di 5 anni

Cordoglio ed incredulità tra gli abitanti della zona per la perdita di un giovane padre che lascia la moglie e la figlia di cinque anni. Intervenuti i carabinieri del comando stazione di Sezze, guidati dal maresciallo Ilaria Somma, che hanno immediatamente provveduto a comunicare i fatti all'autorità giudiziaria che aprirà un'inchiesta per accertare se ci siano responsabilità.