Recitazione e canto: borse di studio per ricordare Fabio Gianfreda, ultimi giorni per iscriversi

Mercoledì 8 Settembre 2021, 09:26 - Ultimo aggiornamento: 09:27

Ancora pochi giorni per iscriversi al bando di concorso, che rientra nel progetto “Io sono Enea – in memoria di Fabio Gianfreda“, indetto dal “Clap - Corsi e laboratori arti performative” di Latina. Il progetto nasce in seguito a un evento tragico ma che di quell’evento vuole prendere la parte più luminosa: il grande amore e talento per l’arte di un giovane ragazzo. «Siamo consapevoli del ruolo educativo e terapeutico che l’attività artistica ricopre – ha detto Stefano Furlan, uno dei direttori artistici del Clap - e altrettanto convinti della necessità di aprire spazi di espressione per quella fascia di età in cui spesso ci si sente come il mitico Enea: con sulle spalle il peso d’una tradizione che vacilla e stretta nella mano una speranza ancora troppo piccola per potercisi appoggiare».

APPROFONDIMENTI PAY «Sito chiuso primo passo ma noi non ci fermiamo»

L’assegnazione della borsa di studio è solo il primo passo di un progetto più ampio e articolato che si svilupperà nei prossimi mesi con interventi di carattere differente. La voglia - e la speranza - è quella di aprire uno spazio di ascolto e di espressione in cui giovani e adulti possano incontrarsi e riconoscersi. Clap, attraverso il bando, intende: supportare giovani talenti nel loro percorso di formazione artistica; creare una vetrina in cui i giovani artisti possano raccontarsi e presentare se stessi e la loro vocazione artistica; promuovere lo sviluppo dell’espressione artistica presso quelle categorie sociali che spesso sono più fragili perché ancora in fase di crescita individuale e alla ricerca di stimoli legati al consolidamento della coscienza di sé.

Per questo sono a disposizione per l’anno accademico 2021/2022: 1 borsa di studio per un corso di formazione in recitazione e una per un corso di canto. Per partecipare al bando bisogna avere tra i 18 e i 24 anni ed essere residenti a Latina o provincia. Scadenza delle iscrizioni: 12 settembre 2021. Per ulteriori informazioni iosonoenea.clap@gmail.com o 333 28 54 651. L’iniziativa nasce su volontà dei genitori di Fabio Gianfreda e raccoglie il sostegno anche del Teatro Fellini di Pontinia diretto da Clemente Pernarella.