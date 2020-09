Rapinatore mascherato ripulisce una tabaccheria a Fondi: colpo da 400 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura questa mattina a Fondi dove un rapinatore solitario ha ripulito una tabaccheria all'incrocio tra via Luigi Punzi e via Monte Bianco.Erano da poco passate le 10 quando un uomo mascherato ha fatto irruzione nell'attività.La ragazza dietro al bancone non ha avuto neppure il tempo di rendersi conto di cosa stesse accadendo: in pochi istanti l'uomo, che aveva appena varcato la soglia dell'ingresso, si è avvicinato minacciandola con un coltello.Lei, per fortuna, non ha opposto resistenza e ha consegnato tutto l'incasso del giorno, circa 400 euro. Il rapinatore solitario si è poi dileguato a piedi.L'ipotesi più accreditata è che il malvivente tenesse l'attività sotto controllo già da un po': la tabaccheria è infatti gestita da un fratello e una sorella ma l'uomo ha atteso che la ragazza restasse sola.Immediata la denuncia al commissariato di polizia. Una volante si è precipitata in via Luigi Punzi ma dell'uomo non c'era più traccia.Secondo la ricostruzione della ragazza il rapinatore aveva il volto completamente travisato da una mascherina, una di quelle utilizzate comunemente per ridurre il rischio di contagio, e aveva un perfetto accento italiano.Gli agenti stanno visionando in queste ore più e più volte i filmati di videosorveglianza alla ricerca di qualche indizio utile ai fini delle indagini.