Ragazzo di Aprilia si schianta contro gli scogli con la moto d'acqua, è grave

di Raffaella Patricelli

Un ragazzo di Aprilia è rimasto gravemente ferito, questa mattina, in un incidente avvenuto in mare ad Anzio, nei pressi del Molo Panphili. Il giovane era in sella ad una moto d'acqua, quando - per cause da accertare- ha perso il controllo finendo contro gli scogli. Il boato provocato dall'incidente ha messo in allarme alcuni cittadini presenti sul molo che hanno chiesto aiuto al 112. Sul posto è giunto il 118, con un elicottero il ferito è stato trasportato all'ospedale San Camillo di Roma per le cure. Sul porto sono intervenuti anche la Polizia Locale e la Guardia Costiera. Da chiarire la dinamica dell'incidente.

Giovedì 24 Maggio 2018



