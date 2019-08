Raccolta differenziata, la Provincia assegna a Latina 3 milioni di euro

Il progetto presentato da Abc per implementare la raccolta differenziata nel capoluogo pontino ha ottenuto dalla Provincia di Latina in finanziamento di 3 milioni di euro, quasi un terzo dei fondi che l'amministrazione provinciale aveva messo a disposizione dei Comuni. Latina - che nell'ultimo bando aveva perso 600 mila euro - stavolta ha fatto la parte del leone anche perché venivano premiati i Comuni dove il livello di differenziata è più basso e il capoluogo pontino è intorno al 28%. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Damiano Coletta e dall'assessore all'Ambiente Roberto Lessio: «Questi fondi destinati all'acquisto di materiale consentiranno all'Azienda dei beni comuni di avviare immediatamente il nuovo piano industriale in attesa che venga erogato il mutuo di cassa depoisiti e prestiti». © RIPRODUZIONE RISERVATA