Ucciso un uomo a Priverno, ferita gravemente la compagna: i carabinieri hanno fermato un parente

Tragedia in via del Crocefisso, in zona Madonna del Calle a Priverno (Latina). I residenti del quartiere sono stati svegliati prima dalle urla e poi dalle sirene dell'ambulanza e dei carabinieri prima delle 8 di questa mattina, poi hanno sentito arrivare un'eliambulanza. All'esterno di una delle palazzine del quartiere è stato trovato un uomo, ucciso a quanto risulta con una coltellata. In casa c'era una donna ferita, è stata soccorsa ed è stata immediatamente trasferita in eliambulanza al San Camillo di Roma. E' in gravi condizioni.

L'uomo ucciso è Germano Riccioni, 50 anni.

La donna ferita, Adele C., ha 50 anni. I militari della stazione di Priverno con i colleghi arrivati dal comando provinciale di Latina avrebbero già fermato l'autore dell'omicidio e del tentato omicidio, si tratta di un parente della donna. Le tre persone si trovavano in casa quando è scoppiata una lite furibonda che poi è degenerata. Sono stati i vicini, nel quartiere popolare ai margini del centro di Priverno, cittadina non lontana dal confine con la Ciociaria, a dare l'allarme di quanto stava accadendo. Il più giovane dei tre avrebbe prima ferito la donna al termine dell'ennesima lite e poi ucciso l'uomo, anche se i carabinieri stanno ancora ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. I carabinieri sono arrivati in forze. Il giovane è stato fermato e i militari lo stanno interrogando.