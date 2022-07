Presa la banda delle marmitte catalitiche rubate nei parcheggi

Fermati ad un posto di blocco vengono trovati con tre catalizzatori rubati ad altrettante Smart nel parcheggio della stazione ferroviaria di Cisterna. La pattuglia della Polizia locale ha intercettato un'autovettura con targa bulgara. Alla vista degli agenti, il conducente effettuava una manovra sospetta e pertanto la vettura veniva fermata. A bordo risultavano due campani di 44 e 47 anni con precedenti. Nel corso della perquisizione, oltre alle tre marmitte, sono state rinvenute una smerigliatrice a batteria e diverse lame di ricambio più cacciaviti ed altri arnesi utili per asportare i catalizzatori dai veicoli. I due sono stati denunciati per ricettazione.

Sempre nei giorni scorsi invece è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore un cittadino italiano privo di patente di guida e di copertura assicurativa. Dal controllo della banca dati, risultava che il veicolo era stato rubato ad un cittadino indiano lo scorso mese di maggio. Il ciclomotore è stato quindi restituito nella stessa giornata al proprietario, mentre il conducente veniva denunciato per il reato di ricettazione e sanzionato per le violazioni di guida senza patente e per la mancanza della copertura assicurativa. Infine la scorsa settimana, durante il normale controllo relativo alla verifica sulla copertura assicurativa, veniva fermato un Alfa Romeo Stelvio di colore blu. L'assenza dell'assicurazione in un veicolo noleggiato ha insospettito gli agenti che, a seguito di approfondimenti, scoprivano il mancato pagamento delle rate a partire dal 2019. Alla guida dell'auto una donna di Sezze che durante il fermo ha chiamato il compagno, 45enne di Cisterna, il quale la invitava ad andarsene senza dare troppe spiegazioni. La società aveva presentato una querela per appropriazione indebita nei confronti della mamma del 45enne intestataria del contratto di noleggio. Il suv è stato sequestrato e verrà restituito alla ditta.

D.Ron.

© RIPRODUZIONE RISERVATA