Ponza, trovato morto il ragazzo di 25 anni scomparso da due giorni

di Giovanni Del Giaccio

E' stato trovato morto a Punta Incenso il ragazzo che era misteriosamente scomparso a Ponza da un paio di giorni.



Il giovabe aveva fatto perdere le proprie tracce giovedì sera e le ricerche in mattinata hanno dato la conferma di ciò che si temeva. La mamma aveva denunciato l'allontanamento ai Carabinieri che avevano avviato gli accertamenti del caso e dopo aver ritrovato una scarpa del ragazzo si sono concentrati nella zona di Punta Incenso.



In fondo a una scarpata ritrovato il corpo. Forse il ragazzo, di origine romena, che lavorava come operaio sull'isola, ha deciso di togliersi la vita. Accertamenti, comunque, sono in corso da parte dell'Arma.

Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:25



