Ponza imbiancata da una grandinata, il risveglio è da sogno

Questa mattina, Ponza si è svegliata vestita di bianco. “Sembrava ricoperta di neve, invece era grandine”, ha affermato il sindaco Francesco Ambrosino. Lo spettacolare paesaggio è stato immortalato in decine di immagini fotografiche che hanno subito fatto il giro del web. “Neve a Ponza” tra le didascalie. Un autentico e innocuo falso, a fronte di un inganno visivo? Forse era un po’ l’una e l’altra, una neve mista a grandine. Neve o grandine che sia stata, resta l’inconsueto scenario che si è presentato dopo la violenta precipitazione delle 7 negli scorci più suggestivi di Ponza, sulla spiaggia di Chiaia di Luna, al porto, sulla strada panoramica, sulla spiaggia di Sant’Antonio. “C’è stata una bella grandinata”, ha raccontato Antonio Ricciolino Vitiello, edicolante dell’isola, che alle 7 era già sveglio e che con il suo smartphone ha fatto qualche foto prima che il velo bianco scomparisse sotto la pressione della pioggia.

L’isola pontina anche oggi è rimasta al centro dell’ondata di maltempo che imperversa in provincia di Latina ormai da giorni. “Abbiamo avuto alberi e pali divelti – ha commentato il sindaco Ambrosino – Un camioncino parcheggiato su uno scivolo di alaggio è finito in mare. E’ stato recuperato, ma è stato completamente danneggiato. Poi è stata la volta del viaggio estremo con il traghetto Tetide. La neve-grandine di oggi si è sciolta senza lasciare danni. Almeno, per ora. Non ho ricevuto segnalazioni di problemi”.