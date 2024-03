Bomba d'acqua a Roma, grandine improvvisa sull'area Nord della Capitale: le previsioni per il weekend

Continua l'ondata di maltempo sulla Capitale. Nel primo pomeriggio, intorno alle 13.30, una grandinata improvvisa ha colpito l'area di Roma Nord. Le previsioni meteo per la giornata di oggi, 2 marzo, danno cielo coperto da nubi sparse con possibili piogge. I venti sono abbondanti e le temperature comprese tra otto e diciassette gradi. In generale, si delinea un quadro di forte instabilità destinato a perdurare per tutto il weekend.

Meteo, le previsioni per il weekend

Ilmeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi. Circolazione spiccatamente depressionaria. La giornata trascorrerà con un tempo a tratti instabile e precipitazioni al Nord, soprattutto sui settori alpini e prealpini, intermittenti in Pianura Padana, a carattere sparso al Centro e sul Sud tirrenico. Al Centro-Sud non mancheranno schiarite soleggiate anche ampie, specie dal pomeriggio. In nottata peggiorerà fortemente al Nordovest.