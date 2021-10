Incidente a Borgo Piave, code sulla Pontina

Martedì 19 Ottobre 2021, 12:08 - Ultimo aggiornamento: 12:09

«Code per incidente sulla SS148 Pontina all'altezza di Borgo Piave in direzione di Roma dove al momento si transita su una sola corsia».

Lo comunica Astral Infomobilità, avvisando che vi sono code in direzione nord all'altezza del tratto urbano della Pontina dove si innesta l'ingresso dalla rotonda di Borgo Piave e il viadotto.