Pontina chiusa al km 62 in direzione Roma per verificare la stabilità di un ponte

Pontina chiusa per mezz'ora questa mattina al km 62 in direzione Roma. Gli agenti della polizia stradale hanno infatti ha deviato il traffico per consentire ai vigili del fuoco di effettuare verifiche sulla stabilità di un ponte al km 62,900.Lo stop sulla carreggiata nord poco prima dello svincolo per Borgo Sabotino. La verifica si è resa necessaria dopo le segnalazioni di alcuni automobilisti giunte alla stradale. In molti punti della parte sottostante del ponte il cemento è vistosamente rovinato.I controlli sono durati circa 30 minuti per rimuovere dei piccoli pezzi di cemento che rischiavano di cadere. Gli agenti e i vigili sottolineano che la struttura del ponte non è interessata dai controlli.