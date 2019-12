Pontina, tre cani investiti dalle auto ad Aprilia: uno è morto

Tre cani, probabilmente dei meticci di piccola taglia, sono stati investiti questa mattina sulla Pontina ad Aprilia, all’altezza di Campo di Carne. E’ accaduto attorno alle 9 in direzione di Roma. Ad investirli più di un’automobilista che poi non si è fermato a prestare soccorso. Uno dei tre cani non ce l’ha fatta, è deceduto. Un altro è grave, ed è stato portato a Latina, mentre il terzo non si trova, probabilmente è fuggito terrorizzato. Sul posto la stradale e il servizio veterinario della Asl di Aprilia.

