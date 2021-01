Costituito anche a Sermoneta il comitato "Buona destra"

Si è costituito a Sermoneta il Comitato “Buona Destra” che aderisce al movimento nazionale di Filippo Rossi. A dirigerlo è Daniele Sciotti che dichiara: «Il movimento nasce per colmare quel vuoto assordante che c'è nel centrodestra e che oggi è rappresentato essenzialmente da partiti che si limitano ad essere la stampella dei partiti sovranisti. Nasce dall'esigenza di rappresentare tutti coloro che pur essendo di destra non condividono l'orientamento ed il populismo sovranista, che gradiscono un approccio diverso al dibattito politico e che prediligono il confronto sulla complessità degli argomenti, affrontando le problematiche anziché cavalcare le legittime paure delle persone».

Lo stesso responsabile del circolo continua: « I tratti distintivi della Buona Destra sono la predilezione degli investimenti a scapito della spesa corrente, la sburocratizzazione, la presa di responsabilità nell'azione politica, il farsi carico delle riforme procedurali in tutti gli ambiti processuali, ed inoltre l'obiettivo di avviare un’ azione politica sulla necessità dell’impegno per la trasformazione dell’UE in Stati Uniti d'Europa. Il comitato di Sermoneta ha la funzione di promuovere il nuovo movimento politico e lo accompagnerà sino al congresso che si svolgerà molto probabilmente a settembre o comunque a fine pandemia. Vogliamo creare uno spazio che sia la casa di tutti coloro che sentono il bisogno di una destra liberale e moderata che non si allei con la destra sovranista e populista. Siamo presenti con i comitati in tutti i capoluoghi di provincia italiani e puntiamo ad avere comitati in tutti i comuni della provincia di Latina».

