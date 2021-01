Buona destra, nasce nel capoluogo il nuovo circolo "I Palazzoni"

Nuovo comitato a Latina per la "Buona Destra". «In un periodo dove gli eventi gravi e inaspettati ci hanno travolto creando situazioni di natura pratica di difficile gestione per tutta la popolazione la politica deve ritornare a svolgere la sua funzione di servizio grazie all'attivismo di tanti» dice Carlo Battaglia, uno dei coordinatori della Buona Destra nella provincia pontina.

Il comitato "I Palazzoni" ha sede in viale Nervi e sarà coordinato da Diana Popova che ha creato uno sportello aperto alla popolazione del quartiere periferico che si propone di risolvere situazioni di natura pratica e problemi che si sono resi ancora più evidenti a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

«La pandemia - ha detto la coordinatrice - ha amplificato e generato nuovi problemi di povertà in un tessuto sociale già carente. Non è facile affrontare così gravi problematiche da soli. Lo sportello nasce per per cercare di affrontare insieme i problemi che ci attanagliano come l'emergenza abitativa e sociale che si consuma quotidianamente nel mio quartiere».

Soddisfazione per il nuovo sportello è stata espressa anche da Libero Di Vincenzo a capo dell'altro circolo cittadino della Buona destra operante in città. Per informazioni buonadestralatina@gmail.com

