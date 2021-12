Borgo Hermada, la Pedagnalonga dona l'albero di Natale: oggi l'accensione

Per il terzo anno consecutivo l’associazione Pedagnalonga ha donato l’albero di Natale alla comunità di Borgo Hermada, a Terracina. Oggi, mercoledì 8 dicembre alle 19 l’abete super tecnologico verrà acceso con una cerimonia in piazza IV Novembre, nel cuore del Borgo che ormai da 48 anni ospita la Pedagnalonga, l’evento che si terrà il prossimo 24 aprile e che si divide tra una corsa podistica di 21 km e 10 km e una passeggiata eno-gastronomica tra i poderi della bonifica.

«Da tre anni l’Associazione ha scelto di avviare una serie di iniziative a vantaggio della nostra comunità con l’obiettivo di sostenere i più bisognosi e regalare un sorriso ai bambini del Borgo - ha chiarito Pasqualino Sicignano, presidente della Pedagnalonga - Avevamo iniziato queste attività della Pedagnalonga per il Sociale già prima del Covid-19, con la donazione e l’accensione dell’albero di Natale, poi in occasione della pandemia abbiamo unito all’albero anche una donazione ad alcune realtà del territorio. Avevamo già stanziato delle risorse per organizzare la Pedagnalonga del 2020 che poi è saltata, così abbiamo dirottato le risorse in alcuni progetti: la donazione di mille euro alla Croce Rossa, per l’acquisto di uniformi e dispositivi di protezione individuale e buoni acquisto per generi di prima necessità donati alla Parrocchia Sant’Antonio di Padova che, tramite la Caritas, ha provveduto a distribuirli alle famiglie bisognose del Borgo sotto forma di buoni acquisto in negozi del territorio».