Accordo tra Pedagnalonga e Appia Run di Roma, i due eventi creano una sinergia per crescere. Ecco le nuove date

La Pedagnalonga di Borgo Hermada e l'Appia Run si stringono la mano. L'evento da oltre 6.000 persone cambia data e si terrà il 26 aprile mentre l'Appia Run è in programma la domenica prima (16 aprile), saranno in molti a fare l'accoppiata tra le due manifestazioni capace di coinvolgere migliaia di appassionati di podismo.La Pedagnalonga, che comprende la storica passeggiata eno-gastronomica e la corsa podistica che si tiene ininterrottamente dal 1973 e che, negli ultimi anni, ha fatto registrare numeri di partecipazione da record sfondando sistematicamente il muro dei 6.000 partecipanti rientra ormai da due anni tra gli eventi Earth Day Italia, per la sua vocazione di rispetto dell'ambiente mentre l'Appia Run è uno degli eventi più attesi a Roma e, oltre a una notevole quantità di partecipanti, è capace anche di svolgere un ruolo sociale importante visto che raccoglie fondi per scopi benefici tra cui la donazione al Vis (Volontariato Internazionale per lo sviluppo) per il sostegno del progetto di formazione e sviluppo nella regione di Gambella in Etiopia.“Siamo molto emozionati perché sentiamo che si avvicina l’appuntamento con la Pedagnalonga, per noi è una grande festa e lo è per tutto il basso Lazio poiché ormai la nostra manifestazione raccoglie consensi e apprezzamenti dalle famiglie, dai gruppi di amici e da moltissimi appassionati, oltre che da grandi atleti - spiega Pasqualino Sicignano, presidente dell’associazione La Pedagnalonga insieme ad Albino Marostica, presidente dell’Atletica Hermada, anche lui impegnatissimo nella fase organizzativa - Abbiamo voluto allargare ancora di più i nostri orizzonti creando un filo diretto con l’Appia Run e di conseguenza ci è sembrato corretto posticipare il nostro appuntamento di una settimana (inizialmente la Pedagnalonga 2020 era prevista per il 19 aprile, ndr) questo permetterà a tutti gli appassionati della nostra area di godersi l’evento di Roma e allo stesso tempo a tutti i partecipanti dell’Appia Run di godersi un bel fine settimana nel sud pontino per partecipare alla Pedagnalonga insieme al resto della famiglia”.“Siamo molto felici di essere riusciti a stringere un accordo con la Pedagnalonga una delle gare più longeve d’Italia che ha sempre avuto una grande reputazione per la sua qualità organizzativa- aggiunge Roberto De Benedittis presidente di Acsi Italia Atletica ideatore e organizzatore della Roma Appia Run - Questo consentirà anche ai tanti appassionati podisti della provincia di Latina di essere presenti alla Roma Appia Run il 19 aprile. Studieremo insieme le forme d’incentivo per poter avere il maggior numero di partecipanti ad entrambe le competizioni.”Fermo restando la nuova data (domenica 26 aprile) nei prossimi giorni verrà ufficializzata anche la data di apertura delle iscrizioni alla corsa podistica e della passeggiata, oltre a importanti novità organizzative che permetteranno all’associazione Pedagnalonga di fare un ulteriore salto di qualità. Intanto il 3 novembre gli iscritti dell’Associazione prenderanno parte ai festeggiamenti per gli 85 anni di Borgo Hermada con un calendario molto fitto di celebrazioni tra cui la mostra di attrezzi agricoli, il talk-show con gli anziani del Borgo, e la proiezione del docu-film #Hermada1934.