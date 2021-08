Pedagnalonga al tempo del Covid, meno partecipanti ma stesso fascino: iscrizioni aperte

Venerdì 6 Agosto 2021, 08:37

Mancano poco più di 50 giorni all’edizione numero 47 della Pedagnalonga di Borgo Hermada, la manifestazione che, con le sue oltre 6.000 presenze prima del Covid, era la più frequentata del suo genere nel Lazio centro meridionale. L’appuntamento è fissato al 26 settembre prossimo, ma sarà un’edizione aperta solo a un numero limitato di partecipanti: appena 600 pettorali disponibili per la corsa podistica di 21 chilometri e solamente 1.500 ammessi alla passeggiata enogastronomica nelle campagne, quella che attraversa i poderi e i canali del fazzoletto di territorio compreso tra la via Appia e il fiume Sisto, a pochi passi da Terracina.





Le iscrizioni della corsa podistica sono già possibili dal sito www.pedagnalonga.it (sezione iscrizioni) con il sistema informatico che ammetterà solo i primi 600 partecipanti e impedirà l’accesso agli altri atleti al raggiungimento di quel numero limite. Previste anche alcune modifiche alla gara, rilevabili dal sito. Gli atleti già iscritti all’edizione 2020, quella rinviata per l’esplosione della Pandemia, che non hanno richiesto il rimborso e che hanno optato per il mantenimento della quota d’iscrizione, dovranno necessariamente inviare una conferma via email all’indirizzo info@pedagnalonga.it entro la data del 16 settembre.



Per la passeggiata enogastronomica l’apertura delle iscrizioni avverrà nei prossimi giorni e, anche in questo caso, ci saranno limitazioni al numero dei partecipanti.