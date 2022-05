Paura in via Filzi a Latina, per il vento un platano cade sopra a un'auto

Paura questa mattina in via Filzi in centro a Latina. Uno dei platani del viale è crollato per colpa del forte vento che sta soffiando in queste ore sulla città. L'albero, uno di quelli che costeggiano il giardino che attraversa il viale, è caduto sopra ad una delle auto parcheggiate sull'altro lato della strada laterale. Per fortuna non ci sono stati feriti. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto per rimuovere l'albero e liberare marciapiede e strada.