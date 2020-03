La solidarietà dei ristoratori: pasti per medici, infermieri e operatori del 118

Ultimo aggiornamento: 20:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' una bellaquella che stanno portando avanti molti ristoratori di Latina per aiutare gli operatori della sanità, in trincea in questi giorni per affrontare l'Ciro Murolo, gestore della trattoria Sandalari, ha preparato la cena per i medici e gli infermieri dell'ospedale Santa Maria Goretti, insieme alla moglie Norma.Ognuno tenta di dare il proprio contributo per aiutare chi lavora con turni massacranti, in una situazione di grossa difficoltà e stress anche per l'assenza di adeguate protezioni.La centrale operativa del 118 di Latina ha ricevuto gratuitamente, in diverse occasioni, ladi Roxy. Non poco, considerando che gli operatori stanno lavorando da settimane senza alcuna sosta, con difficoltà anche a fare la spesa per poter portare il pranzo o la cena al lavoro.Nellanon ci sono neppure le macchinette automatiche per bevande e alimenti. Gli operatori invocano maggiore attenzione alle loro esigenze, almeno per quanto riguarda le dotazioni minime.Non c'è neppure il gel per, ma anche in questo caso è la solidarietà a risolvere il problema: una farmacia ha donato il gel agli operatori del 118.