Pasquetta violenta a Minturno, un arresto e una denuncia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pasquetta movimentata a Marina di Minturno per una rissa avvenuta in Via Pietro Fedele. A finire in manette un 25enne mentre suo fratello di 17 anni è stato denunciato, entrambi perché hanno aggredito i carabinieri di Scauri che erano intervenuti per sedare la violenta lite.Secondo la ricostruzione dei militari, i due avevano scavalcato un muro di recinzione e si sono introdotti in un’abitazione al solo fine di iniziare una violenta discussione, per futili motivi, con una donna presente nella casa come ospite.A causa del degenerare della situazione la centrale operativa, allertata sul numero unico 112, ha inviato sul posto una pattuglia di carabinieri, che appena giunti sono stati colpiti dai due giovani, con schiaffi, pugni, spintoni e calci. Vista l’esagitazione dei due soggetti, è stato richiesto l’intervento di altra pattuglia dei militari della stazione di Scauri.Una volta bloccati, i due sono stati trasferiti in caserma e dopo le formalità di rito, il 25enne è stato tratto in arresto e su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino, trasferito presso il proprio domicilio in detenzione domiciliare in attesa del processo per direttissima.