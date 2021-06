Parte a Latina il progetto pilota Go To Welfare:addio piattaforme, spesa nei negozi sotto casa

Mercoledì 23 Giugno 2021, 10:54

È stata presentata ieri presso l'hotel Fogliano una piccola rivoluzione economica che parte da Latina e che permetterà di incrementare l'economia locale. L'idea è questa: i dipendenti aziendali, grazie ai crediti destinati al welfare, potranno fare acquisti, di qualsiasi genere, non più solo sulle piattaforme dei grandi players internazionali ma direttamente nel negozio sotto casa. Il nome è Go Welfare, e il progetto è firmato da Tantosvago, tra le principali aziende italiane nella fornitura di servizi ai welfare providers e tra le 28 startup più innovative del panorama italiano secondo “Sifted”, magazine di settore del Financial Times, che ha scelto Latina per lanciare il suo progetto pilota, in vista dell’espansione in tutta Italia.

L’indotto che si genera per l'economia locale supera i 5 milioni di euro sui dodici mesi" ha spiegato Matteo Romano, Ceo di Tanto svago. Go Welfare é la prima piattaforma italiana che vanta la tecnologia abilitante per mettere in atto questo progetto unico al quale hanno già aderito tantossimi commercianti e non solo, tutti pronti a far parte di questo circolo virtuoso del Welfare Aziendale di Prossimità alimentato dai lavoratori che, grazie ai loro crediti welfare, possono ora contribuire alla sussistenza delle attività commerciali del proprio territorio.