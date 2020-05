Latina, il Parco degli Aurunci visto da casa: il contest fotografico che porta la bellezza della natura a domicilio

Il Parco visto da casa. L’iniziativa del Parco Monti Aurunci, partita agli inizi di aprile, sta riscuotendo grande successo. Ti fa respirare, pur restando a casa, l’aria aperta di quando potevi passeggiare in un parco, guardare un fiore, incontrare gli animali. È un contest fotografico nel tempo del lockdown che riesce perfettamente nell'intento: farti compagnia in questi giorni di isolamento, farti respirare anche se non esci, regalarti la bellezza della natura. Si chiama #AuruncidaCasa

«È destinato - spiega il direttore del Parco Giorgio De Marchis - ai residenti nei comuni del Parco e coloro che, pur non essendo residenti, vedono gli “Aurunci” e il “Monumento Naturale di Montecassino” dalla propria abitazione. Li abbiamo invitati a scattare foto con lo smartphone oppure con la macchina fotografica che abbiano come soggetto la “biodiversità”, quindi insetti, uccelli, ragni, lumache, piante, fiori, alberi, nel proprio giardino o sul balcone, oppure paesaggi e panorami degli Aurunci e del “Monumento Naturale di Montecassino” visibili da casa».

Le foto inviate vengono pubblicate ogni giorno sui profili social, Facebook e Twitter, del Parco, sul sito web di promozione del territorio auruncidascoprire.it e sull’account Instagram @aurunci_da_casa dedicato all’iniziativa. «Successivamente - aggiunge il direttore - saranno esposte nell’ambito di un evento pubblico che il Parco organizzerà appena le condizioni lo permetteranno».

Come è nata l’idea del contest? «Con Marcello De Meo , un naturalista appassionato di fotografia, e A ntonio Tedeschi , il Guardiaparco che cura l’apprezzatissimo profilo Instagram del Parco, stavamo pensando da tempo di organizzare un concorso fotografico sul Parco e sui Monti Aurunci dopo il successo dell’Instameet del 2017 sul Monte Redentore . Quando è “scoppiata” la pandemia ho letto che alcuni parchi naturali del nord, sia nazionali che regionali, organizzavano contest fotografici e “gare” sul web con gli scatti che le persone realizzavano stando nelle proprie abitazioni riprendendo paesaggi, per chi poteva, oppure la biodiversità diffusa. Li ho subito chiamati e abbiamo condivisio l’idea che il Parco dei Monti Aurunci ed il Monumento Naturale di Montecassino con gli 11 comuni potevano rappresentare un ottimo scenario naturale per un contest nel quale venisse rappresentata attraverso le foto delle persone, semplici e non professionali, uno sguardo verso i paesaggi e la biodiversità che li circondava, tanto vicini ma tanto lontani durante l’emergenza».

Il contest è iniziato il 9 aprile, fino ad oggi sono state pubblicate 50 foto che hanno raggiunto 53.365 persone sulla pagina Facebook del Parco e diverse migliaia sull’account Instagram dedicato all’iniziativa. Fino a quando andrà avanti l'iniziativa? «Fino al termine del lockdown come lo abbiamo conosciuto fino ad ora, quindi fino lunedì prossimo, il 4 maggio, ma abbiamo ancora tantissime foto da pubblicare».

