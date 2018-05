Centocelle, contest fotografico dedicato allo storico quartiere

Centocelle si racconta. E lo fa attraverso la fotografia. E' partito infatti ieri un viaggio per immagini, alla scoperta dell’altro e dell’altrove. Grazie alla collaborazione tra alcuni giovani intellettuali del quartiere romano e due locali del quartiere, prende il via il contest fotografico gratuito dedicato ai fotoamatori “Centocelle - Melting Pot Romano” per raccontare la borgata romana.



Centocelle è il quartiere che non ti aspetti. Vittima per anni di una cattiva reputazione in quest’ultima decade ha invece dimostrato di sapersi rinnovare cambiando pelle. Il quartiere di oggi è un microcosmo di dialetti e nazionalità dove convivere è possibile. Inizia un viaggio per immagini, alla scoperta dell'altro e dell'altrove per scoprire che "noi" e "loro" sono mere categorie astratte.



Per partecipare al contest fotografico basterà consegnare i propri scatti, il cui tema dovrà essere la convivenza multiculturale a Centocelle, presso il locale “la Pecora Elettrica” (via delle Palme 158) o presso il Mercato Arabo in via degli Aceri. Le foto più significative saranno esposte fino a conclusione della manifestazione, venerdì 22 giugno. Al termine del concorso l’eventuale ricavato della vendita delle immagini sarà devoluto interamente a favore di Sale in Zucca Onlus di Roma che da più di vent'anni si adopera in difesa del mondo dell'infanzia, attraverso la ludoterapia.

