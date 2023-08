Parcheggio o parco giochi in via Pantanaccio? È scontro

Un parcheggio per 30 posti auto a servizio della scuola di via Pantanaccio e delle attività commerciali limitrofe, ma arretrando il presente parco giochi nella zona posteriore dell'area. E in commissione Lavori pubblici scoppia la bagarre. La vicenda prende le mosse da una precedente seduta, di marzo 2022, nel corso della passata amministrazione, in cui il progetto si era già discusso, ed è tornato nei giorni scorsi in aula, con la maggioranza di centrodestra che ha votato direttamente a favore il mandato agli uffici di valutare la sostenibilità. Secondo la relazione del consigliere Vincenzo Valletta (Lega), «quell'area la mattina alle 8 diventa un imbuto, con il rischio per mamme e bambini che devono attraversare la strada. Da qui nasce l'idea di valutare la realizzazione, nel rettangolo adiacente alla scuola di un parcheggio, con la riqualificazione dell'attuale parco giochi, che sarebbe realizzato nella parte retrostante. Si tratta di un'azione di messa in sicurezza».

Un'area che ha destinazione a verde, occorre verificare se non sia necessaria una variante, mentre a 50 metri di distanza ci sarebbe un'area a viabilità e verde. Area che per la minoranza sarebbe stata adeguata per il parcheggio, lasciando quella attuale interamente a parco. Per Maria Grazia Ciolfi (M5S) «si va ormai verso la sostenibilità e non sarebbe adeguato predisporre un parcheggio accanto a una scuola», per Loretta Isotton (Lbc) «è più adeguato pensare di usare l'area più distante». Il presidente, Fausto Furlanetto, mette ai voti la proposta della maggioranza, approvata con il voto contrario della minoranza. Che a quel punto chiede il voto sulla propria idea, con Furlanetto che ribatte: «Fatelo, e allora la bocciamo». Detto e fatto. Duro il commento delle opposizioni, secondo cui «anche in questa seduta si sono palesate le contraddizioni che pesano sulla maggioranza, che fa capo a una sindaca che ricorda di voler prestare la massima attenzione ai temi dell'ambiente e della qualità della vita, salvo poi essere contraddetta dalla sua squadra che intende trasformare un parco pubblico in un parcheggio», come affermano Daniela Fiore (Pd), Dario Bellini e Loretta Isotton (Lbc), Maria Grazia Ciolfi (M5S) e Nazzareno Ranaldi (Per Latina). «Spostare l'area giochi nella parte retrostante del lotto, in concomitanza con il parcheggio, significa non solo sacrificarne la funzione ed oltre la metà dello spazio oggi dedicato ad alberi e prato, ma mettere i bambini a stretto contatto con l'area destinata ai posti auto. La nostra richiesta nemmeno è stata presa in considerazione. Siamo di fronte ai soliti particolarismi ad hoc che favoriscono una parte e non guardano al contesto generale».