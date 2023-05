Precipita con il parapendio, paura per una donna a Roccasecca dei Volsci

Precipita con il parapendio, paura per una donna questa mattina a Roccasecca di Volsci. Immetiato l'intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio per il recupero della parapendisca che è precipitata in una zona impervia, a un chilometro di distanza circa dalla piazzola di lancio. Nonostante l'allarme, dato da un altro parapendista, non fosse corredato delle coordinate dell'incidente, è stato individuato il punto dove era avvenuto ed è intervenuta l'eliambulanza della Regione Lazio con un tecnico di elisoccorso a bordo.



Tramite il verricello si è proceduto alla messa in sicurezza dell'infortunata con una sospetta frattura a una gamba. Sul posto è intervenuta anche una squadra di terra a supporto del tecnico a bordo dell'elicottero. La donna è stata trasportata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.