Ottava vittima per covid a Fondi: morto a Latina un uomo di 84 anni

Dopo un lungo momento di quiete, con contagi in calo e giornate a incremento zero, l'epidemia ha mietuto un'altra vittima a Fondi Si tratta di un uomo di 84 anni deceduto ieri al "Santa Maria Goretti" di Latina.L'anziano risultava positivo da parecchio tempo assieme alla sua badante, 55enne di nazionalità cubana, che nel frattempo è invece guarita.A contagiare il pensionato potrebbe essere stata proprio lei, venendo in contatto, prima delle restrizioni, con altre persone positive nella capitale. Non vengono tuttavia escluse altre ipotesi.Cordoglio a Fondi dove l'84enne, che lascia un figlio, era molto conosciuto.Si tratta dell'ottava vittima per coronavirus in città.Apprensione anche per un'altra vittima, un uomo di 95 anni deceuto oggi ma per altre cause.Il suo nome non figurava infatti nella lista dei 108 contagiati di Fondi: ai 106 di ieri si sono aggiunti nel frattempo un anziano di una Rsa e un altro partecipante alla famosa cena di carnevale.