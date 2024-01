“Oltre Turing, Umanità, Intelligenza Artificiale e il Futuro della coesistenza”: il convegno a Latina

Domani, martedì 23 gennaio, alle 15, il Polo di Latina della Sapienza Università di Roma - ospiterà il convegno “Oltre Turing, Umanità, Intelligenza Artificiale e il Futuro della coesistenza” , evento di apertura della X edizione della gara “Problem Solving per Macchina di Turing” collegata alla Facoltà di Informatica di Pisa, organizzata dal Rotary Club Latina attraverso l’impegno Alberto Lo Pinto e dal Polo di Latina dell’Università La Sapienza di Roma. Gara che dal 2015 ha visto il coinvolgimento di migliaia di studenti degli Istituti di Istruzione Superiore della provincia pontina, e non solo.

«Il convegno - spiegano gli organizzatori - esplorerà il futuro e l’evoluzione dell'interazione uomo-macchina, unendo visioni e innovazioni proposte dall'informatica, dall'intelligenza artificiale, dalle life sciences e dalle scienze robotiche». I lavori saranno coordinati da Paolo Forte, coordinatore del Progetto "Problem Solving per la Macchina di Turing".

Interverranno: Guido Frascadore, startupper settore Fintech - Founder Bemind (“Intelligenza Artificiale: come cambia la nostra interazione con le tecnologie”); Alessandro Corsini, professore Facoltà di ingegneria Civile e Industriale “Sapienza” Latina (“Intelligenza Artificiale e Transizione energetica”); Francesco Iberite, dottore di ricerca, Università della Sant'Anna di Pisa, esperto in Biorobotica (“Innovazione nelle interfacce uomo-macchina”); Francesco Pappone - Federico Califano, co-fondatori di AI Sparks (“Tendenze nell'Intelligenza Artificiale e il loro impatto pratico”); Franco Petrucci, founder Decisyon Inc. e Metafyre (“Silicon Valley e Impatto dell'Intelligenza Artificiale oltreoceano”); Ennio Tasciotti, professore di Biotecnologie Università San Raffaele, esperto di nanotecnologie e biologia molecolare (“Intersezione tra le life sciences e la tecnologia”).