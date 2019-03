Oggi alle 17 a Valvisciolo fede e musica si fondono in un appuntamento da non perdere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà un sabato speciale per l'abbazia di Valvisciolo. Oggi (sabato 2 marzo) alle 17 è in programma la visita del cardinale Ernest Simoni che presiederà la celebrazione eucaristica nell'abbazia: il Priore, padre Andrea Rossi, e tutta la comunità saranno presenti e non mancherà la Corale Abbazia di Valvisciolo “Giuseppe Nardocci” diretta dal maestro Rosario Carrichiello, all’organo Alessia Gianolla, al clarinetto Andrea Gianolla, con la partecipazione delle soprano Paola Occhi e Silvana D’Andrea.Molto ricco il programma culturale che seguirà al termine della santa messa che vedrà nuovamente protagonisti i membri della corale Abbazia di Valvisciolo “Giuseppe Nardocci” con le soprano Paola Occhi ed Edy Bonaiuti, il baritono Alessandro Petruccelli, alla chitarra Matteo Roccia, all’organo Thea Spanò, con la partecipazione del soprano Silvana D’Andrea.Così le musiche di Caccini, Mozart, Schubert, Händel, Gounod, Rota e Cohen risuoneranno tra le mura abbaziali per toccare le pieghe dell’anima dei presenti.Al termine del Concerto sarà inaugurata l’interessante Mostra di icone dal titolo “Sacris Imago” presso la Sala Capitolare curata dallo storico dell’arte Sonia Testa, presidente dell’Archeoclub di Sermoneta e dal filosofo dell’arte padre Paolo Alberico Giammaria. La mostra ad ingresso libero sarà fruibile tutti i fine settimana fino al 17 marzo.