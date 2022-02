I lavori scientifici dell'oculistica universitaria del "Fiorini" al decimo posto in Italia

Secondo posto all'interno di Sapienza, decimo in Italia, ottantatreesimo in Europa e trecentodiciannovesima al mondo. E' il risultato dell'Ad scientific index dell'oculistica del "Fiorini" di Terracina, diretta da Enzo Maria Vingolo. I lavori scientifici sono stati valutati nel "World scientist and university rankings 2022" che valuta lavori scientifici, pubblicazioni e valuta gli scienziati in materie e rami accademici di 14.120 università e 215 paesi.

Un risultato senza dubbio ottimo per l'oculistica universitaria di Terracina, una delle branche che Sapienza ha esportato nel corso di laurea della sede pontina.

L'indice si basa sui coefficienti di "produttività" totale e degli ultimi cinque anni degli scienziati sulla base dei lavori svolti, dei punteggi e delle citazioni ottenute - tra l'altro - in Google Scholar.