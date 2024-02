Nuovo appuntamento con il potere del sapere, Nicodemo Gentile presenta "Il padrone"

Torna puntuale, come ogni giovedì, l’appuntamento con il progetto gratuito “Il potere del sapere. La cultura come motore per la parità di genere", nato da un’idea di Sonia Nasso per Assipromos Latina e realizzato in collaborazione con “La Scuola di Atene” e con “Rompiamo il silenzio”. Un ciclo di incontri di lettura e il confronto con esperti e professionisti per approfondire e affrontare tematiche importanti come la violenza sulle donne e la parità di genere.

L'atteso ospite dell'incontro di giovedì 8 febbraio è Nicodemo Gentile, noto avvocato penalista, che per l'occasione presenterà il suo libro intitolato “Il padrone. Storia di una manipolazione, storia di una tragedia” tratto dalla storia del femminicidio di Sara Di Pietrantonio.

Un’occasione per ripercorrere i drammatici fatti del 29 maggio del 2016 quando a Roma in via della Magliana Sara Di Pietrantonio, ventiduenne, fu uccisa dall’uomo che diceva di amarla, prima strangolandola e poi dandola fuoco. Da lungo tempo l'autore, che segue vicende giudiziarie attinenti la vuolenza di genere, ama interfacciarsi specialmente con i giovani e parlare nelle scuole di tematiche complesse e dolorose quali la manipolazione affettiva, la violenza psicologica ed economica, laviolenza assistita.

L’appuntamento è dalle ore 19 alle 20,30, in presenta in via Caravaggio 18 a Latina oppure online sulla piattaforma Google Meet. Per iscrizione: https://docs.google.com/.../1FAIpQLScCzK3no8YMoX.../viewform