Riccione: il fuoriclasse di Latina Matteo Ciampi vince il titolo italiano assoluto nei 400 stile libero

Un dominio incontrastato sin dalle prime bracciate per ribadire la sua classe. Oggi pomeriggio nella piscina di Riccione il fuoriclasse di Latina Matteo Ciampi, al suo debutto stagionale, ha impresso la legge del più forte sbaragliando la concorrenza nei 400 stile libero e vincendo il titolo italiano assoluto: il primo lo conquistò il 1° dicembre 2017 sempre nella tradizionale location romagnola. Il tempo di 3’47”57 (il limite per i Giochi di Tokyo 2021 è di 3’44”8), che vale la seconda prestazione personale di sempre, la dice lunga sull’eccellente perfomance del 24enne tesserato per Esercito/Team Acqua Sport. Alle sue spalle, nettamente staccati, Pietro Paolo Sarpe (CC Aniene) in 3’52”26 e Luca De Tullio (CC Aniene) in 3’52”53, fratello minore di Marco, che ha già staccato il pass olimpico. In mattinata invece l’azzurro di Carpi Gregorio Paltrinieri aveva nuotato in 3’50”17. «Il crono è vicino al mio primato, quindi non male – spiega Ciampi, che si allena a Livorno con il tecnico federale Stefano Franceschi – Sono contento di aver ritrovato il ritmo gara dopo un’annata non facile. Adesso testa ai 200 stile di sabato».

