Tre giorni di fuoco per prendersi il sogno. Il nuoto azzurro, a quattro mesi dal Sette Colli, torna in vasca da domani negli Assoluti invernali Open nella tradizionale location di Riccione: in palio titoli e qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo posticipate di un anno, al prossimo luglio. Il programma della manifestazione è stato modulato come avvenuto già in occasione degli Internazionali ed i tempi limite da centrare per la kermesse a cinque cerchi sono gli stessi dei precedenti invernali. Poi ci sarà l'altra finestra ai primaverili (27-31 marzo) con tempi di ammissione leggermente più alti e quindi le eventuali integrazioni alle staffette.

Nell’edizione tricolore nella piscina romagnola, assenti il dorsista gaetano Alessandro Baffi e la liberista di Latina Rachele Ceracchi, i riflettori pontini sono puntati sul latinense Matteo Ciampi e su Devid Zorzetto di Borgo Sabotino. Il primo, portacolori del Nuoto Livorno-Cs Esercito, mira a qualificarsi per Tokyo in particolare nella staffetta 4x200 stile libero, ma non nasconde l’interesse anche ad entrare nei 200 e 400 sl, dove sarà in acqua nel week-end nella piscina romagnola: mancheranno avversari del calibro del compagno di Nazionale Gabriele Detti, di Marco De Tullio e Filippo Megli che ha già staccato il pass olimpico. Sia nella prima che nella seconda specialità Ciampi vanta il 2° tempo nella ranking list con i tempi di 1’47”47 (davanti a lui c’è Stefano Ballo con 1’45”81) e 3’47”29 (dietro Domenico Acerenza 3’46”88).

«La manifestazione si inserisce in un momento molto complesso da un punto di vista sanitario ed economico - spiega Matteo, bronzo nella 4x200 sl agli Europei di Glasgow 2018 e oro ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona, senza dimenticare il double d’argento sui 400 sl e sempre nella 4x200 alle Universiadi Napoli 2019 - Dal punto di vista tecnico sarà un campionato molto duro con la lotta per le medaglie apertissima».

Curiosità anche per seguire da vicino il gigante-delfinista Zorzetto, che all’attivo ha un record di 28 titoli in campo giovanile. Il ragazzo seguito da Roberto Pellegrini e tesserato per il Cs Esercito sarà in gara nei 50 e 100 sl e 50 e 100 farfalla. «L’obiettivo sono i 100 stile, ma vorrei provare a migliorarmi e ritoccare il mio personale anche nei 50 che ultimamente mi hanno fornito ottime sensazioni».

