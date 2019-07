Universiadi di Napoli: Matteo Ciampi subito argento nei 400 stile libero dietro il giapponese Yoshida

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un debutto da applausi. Nella giornata inaugurale della XXX edizione delle Universiadi estive splende subito la stella del nuotatore di Latina Matteo Ciampi, medaglia d'argento sui 400 stile libero con il crono di 3'50"04 a 56 decimi dal giapponese Keisuke Yoshida (3'49"48). Entrato in finale con il quinto tempo generale (3'50"99), il 22enne azzurro del Cs Esercito ha sfornato una prestazione esaltante centrando in carriera la sua prima medaglia individuale in campo internazionale.Domani ancora una volta in acqua nella piscina "Felice Scandone" di Napoli, dove sarà impegnato nelle batterie dei 200 sl, per cercare di centrare il pass per le semifinali ed eventualmente per la finale prevista nella giornata di sabato. «La soddisfazione è tanta - afferma Matteo, che vive a Livorno - La gara è stata più lenta rispetto a stamane, ma ho cercato di dare tutto fino alla fine. E' comunque un ottimo segnale anche in previsione del Mondiale di fine mese in Corea del Sud».